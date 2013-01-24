Польша вошла в 20 лучших для ведения бизнеса стран

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, страна за последний год поднялось в этом рейтинге на две позиции, опередив среди других Южную Корею, Ирландию, Италию, Китай и Люксембург.

Согласно Bloomberg Ratings, в этом году лучше всего будет вести бизнес в Гонконге, который возглавил рейтинг второй раз подряд. В тройку лидеров вошли поднявшиеся в сравнении с прошлым годом на одну и четыре ступеньки США и Япония.

Среди самых привлекательных стран для ведения бизнеса (из проанализированных Bloomberg 161 государства) оказались также Нидерланды, Германия, Австралия, Канада, Сингапур, Дания и Великобритания.

"Снова, так называемые страны БРИК показали слабый результат. Китай упал на 24 место с 19 в прошлом году. Индия, Россия и Бразилия не вошли даже в 50 лучших, заняв 54, 56 и 61 место, соответственно", - отмечает Bloomberg.

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Украина также не вошла в опубликованную агентством первую 50 лучших экономик для бизнеса, а среди стран региона в него попали Венгрия (31 место), Чехия (33), Турция (38), Болгария (43) и Румыния (47).

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров в январе текущего года заявил, что считает реальным вхождение Украины в сотню стран по легкости ведения бизнеса (в рейтинге Всемирного банка Doing Business – УНИАН).

При этом он отметил, что по категории легкости регистрации предприятий Украина поднялась на 66 позиций за один год.