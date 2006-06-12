На Норвегию упал гигантский метеорит

В Норвегии зарегистрировано падение гигантского метеорита.

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на норвежский институт геофизических и сейсмологических исследований NORSAR, 7 июня в 2.13 местного времени приборы на станции Карасйок на севере страны зарегистрировали мощные звуковые и сейсмические аномалии.

Падение метеорита сфотографировал фермер Питер БРУВОЛД.

"Я видел блестящую вспышку света в небе, превратившуюся в световую точку со светящимся хвостом дыма", - рассказал П.БРУВОЛД норвежской газете Aftenposten. По словам фермера, семь минут спустя он услышал удар, похожий на далекий взрыв динамита.

Астроном Роед ОДЕГАРД сообщил изданию, что метеорит можно было видеть в течение нескольких секунд из северной части области Тромс и из западной части области Финнмарк на расстоянии в нескольких сотен километров, несмотря на светлое летнее небо.

По словам Одегарда, метеорит, по-видимому, врезался в склон горы в районе Рейсадален на севере Тромса.

"До сих пор самым крупным метеоритом, падение которого было зарегистрировано в Норвегии, считался метеорит Альта, упавший в 1904 году. Его вес был 90 килограммов. Но мы полагаем, что этот метеорит был значительно больше", - говорит Р.ОДЕГАРД.

"Это просто исключительно. Я не могу поверить, что в современной Норвегии зарегистрировано падение такого большого метеорита. Если метеорит был такого размера, как мы полагаем, то мощность его взрыва можно сравнить с мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму", - сказал ученый, добавив, что, к счастью, метеорит, конечно, не радиоактивен.

Р.ОДЕГАРД также обратился ко всем, кто видел метеорит или обнаружил место его падения или другие следы, с просьбой связать с Институтом астрофизики.