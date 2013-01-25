Американские семьи через ЕСПЧ добиваются права усыновить российских детей

Как сообщила Русской службе Би-би-си адвокат Карина Москаленко, представляющая интересы истцов, в Европейский суд была подана жалоба четырех семей, которые намерены усыновить российских детей.

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По словам госпожи Москаленко, основаниями для обращения в суд является нарушение прав на общение и контакты с детьми, которые они устанавливали в течение определенного времени, пишет ВВС Украина.

"Дети уже тем или иным образом привязаны к своим будущим родителям, все еще переживают разлуку. Им объясняли, что у них есть папа и мама. В этом случаем можно говорить о фактически семейных отношениях", - сказала адвокат.

По ее словам, усыновители переживают за психологическое состояние детей. "Эта тревога и, пожалуй, отсутствие эффективных средств правовой защиты в России заставили обратиться в ЕСПЧ", - сообщила Карина Москаленко.

Она также рассказала, что подала ходатайство об ускоренном рассмотрении данного дела.

По ее словам, семьи находятся на разных стадиях процесса усыновления, причем у одной из них уже есть решение суда. Американцы готовы отозвать жалобу, если с процессом усыновления все будет в порядке, сообщила адвокат.

Во вторник Верховный суд России подтвердил, что решение об усыновлении российских детей гражданами США, принятые до 1 января 2013 года, необходимо выполнять.