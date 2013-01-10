Россия прекратит отдавать своих сирот американским семьям лишь с 2014 года

"Сейчас соглашение действует", - сказал Песков, добавив, что оно будет действовать в течение года. По его словам, действие документа будет прекращено в первые дни января 2014 года, пишет РИА "Новости".

Согласно документу об усыновлении, "соглашение действует до истечения одного года с даты, когда одна из сторон по дипломатическим каналам уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения".

МИД России официально передал посольству США в Москве 1 января ноту с уведомлением о прекращении действия соглашения об усыновлении с США в связи со вступлением в силу с этой же даты федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", который называют "законом Димы Яковлева".

Этот резонансный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 декабря.