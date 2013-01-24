Впервые за 14 лет количество дел в Евросуде уменьшилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге президент Европейского суда по правам человека Дин Шпильман.

По его словам, по состоянию на конец 2012 года, количество дел, которые находились на рассмотрении в Евросуде, составляло 128,1 тыс., что на 16% меньше, чем в конце 2011 года.

По теме: Украина сегодня проиграла в Евросуде дел на 11,7 миллиона

Президент ЕСПЧ отметил, что это частично связано с уменьшением в 2012 году количества новых обращений к суду, а также в связи с тем, что значительное количество исков были решены по процедуре одного судьи. В целом по процедуре одобрения решений одним судьей было вынесено решение по 81,7 тыс. исков.

Д.Шпильман также сообщил, что эффективное применение процедуры одобрения решений одним судьей останется приоритетом на ближайшие несколько лет с целью значительного уменьшения количества дел, которые находятся на рассмотрении в ЕСПЧ.