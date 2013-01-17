Украина сегодня проиграла в Евросуде дел на 11,7 миллиона

Об этом сообщает сообщает «Коммерсантъ Украина».

Большинство жалоб в этом списке имеют статус «клоновых», то есть повторяющих уже принятое «пилотное» (типовое) решение ЕСПЧ. Все истцы жаловались на невыплаты из украинского государственного бюджета денег по искам, в которых государственный орган или госпредприятие уже проиграло суды всех инстанций внутри страны: людям на протяжении нескольких лет говорили, что денег на оплату судебного решения нет.

В итоге такая тактика привела к еще большим потерям государства: теперь Киев, кроме выплаты причитающихся сумм в несколько тысяч гривен, обязан заплатить им сатисфакцию в размере 3 тыс. евро, или более 30 тыс. грн. Суммарно по этой категории исков Украина за сегодняшний день проиграла более 600 тыс. евро.

Впрочем, по оставшимся 5 искам ситуация для Украины сложилась не менее плачевная — Киев проиграл их все без исключения. Наиболее разгромным для государства стал совместный иск 17 заключенных Изяславской колонии. В январе 2007 года ее администрация жестоко пресекла групповую голодовку в тюрьме. Тогда в колонию ввели спецназ, который избил заключенных, выбрал тех, кого счел зачинщиками протеста, заставил их стоять без верхней одежды на улице, а затем вовсе раздел догола и, как говорится в решении суда, "принудил стоять в унизительных позах".

Не найдя справедливости в украинских судах, заключенные обратились в Страсбург. ЕСПЧ счел, что национальная судебная и правоохранительная система провела лишь формальное расследование инцидента в Изяславе, и обязал Киев заплатить заявителям по 25 тыс. евро, плюс 10 тыс. на судебные расходы одному из них. Таким образом, суммарные выплаты из госбюджета по одному иску составят рекордные 435 тыс. евро.

В целом, за сегодня Украина проиграла в Страсбурге более 1,1 млн евро, что составляет 11,7 млн грн по нынешнему курсу. Эксперты говорят о беспрецедентности проигрыша и отмечают, что Киев будет проигрывать дела и далее.

"Это составляет порядка третьей части от всей суммы, которые Украина заплатила по искам в ЕСПЧ за весь 2012 год. Думаю, теперь решений будет все больше, и они будут все дороже обходиться стране",— заявил член правления Хельсинского союза по правам человека Владимир Яворский.

По данным правозащитников, руководство Изяславской колонии неоднократно вводило спецназ для разрешения противоречий с заключенными. Из-за таких действий тюремщиков государство ранее уже проиграло нескольких сотен тысяч евро по искам, рассматривавшимся в ЕСПЧ ранее.