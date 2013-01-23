Израильский премьер Нетаньяху уже объявил о победе на выборах

Правые и левые партии практически поровну поделили между собой места в израильском парламенте, однако блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху сохраняет лидерство по числу набранных голосов, обеспечивая ему предпочтительные шансы на то, чтобы сформировать правительство.

Как сообщает РИА «Новости», об этом свидетельствуют результаты обработки 99% бюллетеней.

Б.Нетаньяху, лидер правых, уже объявил о победе на выборах и поблагодарил избирателей за третий в карьере премьерский срок. Его блок "Ликуд-Бейтену", сформированный на основе партий "Ликуд"и "Наш дом Израиль", получает 31 из 120 мандатов.

Второй с 19 мандатами финиширует партия светского среднего класса "Еш Атид" ("Есть будущее"). За ней с 15 мандатами следует левоцентристская партия "Авода"и пропоселенческая партия "Еврейский дом", которая получит в Кнессете 11 мандатов.

Электоральный барьер преодолевают партии ШАС и "Еврейство Торы", чья основная задача состоит в лоббировании финансовых интересов общин ультраортодоксальных евреев-сефардов и ашкенази. Они считаются естественными союзниками правых, но на их 18 в сумме мандатов рассчитывают и противники Нетаньяху. Левоцентристский лагерь в Кнессете будет представлен партиями "Ха-Тнуа" ("Движение") экс-главы МИД Ципи Ливни и "Мерец", которые получают по шесть мандатов. Два депутатских места достались партии "Кадима", которая в прошлом была правящей. Три арабские партии, традиционно образующих внесистемную оппозицию, набирают в совокупности 12 мандатов. Они никогда не участвовали в правящих коалициях, но подчас оказывали поддержку правительствам, продвигавшим мирный процесс с палестинцами.

Решать, кому поручить формирование кабинета, будет президент Израиля Шимон Перес. Закон обязывает главу государства провести консультации с партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выбрать депутата, который, с его точки зрения, имеет наибольшие шансы на поддержку парламентского большинства в 61 голос.