Больного Чавеса перевели в секретный бункер

Об этом сообщил телеканал Univision со ссылкой на свои источники.

Перевод потребовал привлечения сотен агентов служб безопасности и медиков как кубинских, так и венесуэльских, подчеркивает издание. Изначально этот бункер предназначался исключительно для оказания срочной медицинской помощи в случае необходимости Фиделю Кастро и расположен он в непосредственной близости от его личного подземного убежища.

По одной из версий, причиной такого шага стало намерение властей избежать постоянных утечек информации о состоянии здоровья венесуэльского лидера, а также для подготовки Чавеса к возможной транспортировке в Каракас.

Испанское издание ABC также сообщает о его проблемах с сердцем, и что он якобы потерял сознание 5 января и находился в состоянии комы в течение четверти часа. После этого пациент несколько дней находился в полубессознательном состоянии.

По данным источников Univision, состояние Чавеса по-прежнему остается критическим: он перенес инфаркт, серьезно потерял в весе, у него продолжаются проблемы с дыхательной системой. Источник утверждает, что Чавес настолько бледен, что абсолютно исключается возможность его появления перед телекамерами. В то же время официальные венесуэльские власти сообщают, что Чавес постепенно восстанавливается после болезни, замечает РИА Новости.

По данным ABC, власти Кубы хотят, чтобы Чавес как можно скорее вступил в должность президента. Изначально церемония была назначена на 10 января, однако затем перенесена на неопределенный срок, что вызвало протесты венесуэльской оппозиции. После принятия присяги Чавес мог бы вернуться обратно в Гавану и продолжить лечение, отмечает АВС.