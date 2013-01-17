СМИ: в Алжире погибли 34 иностранных заложника

При обстреле вертолетами жилого комплекса нефтегазового концерна Sonatrach на юго-востоке Алжира, где более суток экстремисты удерживают несколько десятков иностранных заложников, погибли 34 иностранца и 15 исламских боевиков, сообщает мавританское агентство ВАН.

Алжирские ВС обстреляли в четверг территорию комплекса, где находятся заложники. При обстреле погиб главарь банды захватчиков Абу аль-Бара, отмечает агентство.

Как известно, в среду несколько десятков боевиков группировки "Подписавшиеся кровью"атаковали жилой комплекс нефтяников, работавших на месторождении газа на юго-востоке Алжира. Террористы удерживают от 20 до 40 иностранных граждан (США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии) и до 150 алжирцев. Власти Алжира заявили, что не пойдут на переговоры с террористами.

По информации СМИ, боевики угрожают убить оставшихся заложников в случае начала алжирскими военными штурма.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что двадцать пять из иностранных заложников были освобождены.

РИА Новости