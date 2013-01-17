Террористы в Алжире до сих пор держат в заложниках иностранцев

Если условия не будут выполнены, боевики угрожают убить заложников, передает РИА «Новости».

В среду рано утром около 20 террористов на трех джипах напали на иностранных и алжирских специалистов, работавших на месторождении природного газа в пустыне в районе города Ин-Аменас в 100 километрах от границы с Ливией. Ворвавшись в городок, где проживают и работают специалисты, боевики заняли часть здания и до сих пор удерживают там не менее 20 иностранных заложников, среди которых граждане США, Франции, Великобритании, Норвегии и Японии. Алжирские заложники, по данным СМИ, были отпущены террористами. По другим данным, в плену террористов остаются более 40 человек.

Сообщается, что сотрудники охраны и жандармы оказали сопротивление бандитам, есть убитые и раненые с обеих сторон. После столкновения террористы попытались скрыться, но были блокированы прибывшими к месту происшествия военными. МВД заявляет, что боевики хотели вывезти заложников за пределы Алжира. В настоящее время террористы вместе с заложниками блокированы силами безопасности. Власти страны уже заявили, что не намерены вести переговоры с бандитами и выполнять их требования.

О требованиях террористов поступает разная информация. По одним данным, они призывают освободить сотню исламистов из алжирских тюрем, по другим - требуют прекратить военное вмешательство Франции в Мали.