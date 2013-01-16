Исламисты захватили 41 иностранца и требуют вывода войск Франции из Мали

Боевики захватили в плен на юго-востоке Алжире 41 иностранного гражданина и требуют вывода французских войск из Мали, сообщает Reuters.

По последним данным, среди заложников — семь американцев, 13 норвежцев, несколько англичан и японцев. Все они являются сотрудниками British Petroleum, работавшими в Алжире на газовом месторождении «Ин Аменас».

Вооруженные исламисты, называющие себя представителями «Аль-Каиды»,напали на объект нефтегазовой промышленности BP в среду днем. В ходе перестрелки с охраной два человека погибли.

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Франция ввела свои войска в Мали на прошлой неделе. Марокко и Алжир разрешили французской военной авиации использовать свое воздушное пространство, а Германия заявила о готовности оказать невоенную помощь.

Газета.ру