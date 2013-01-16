Лукашенко: ни Казахстан, ни Беларусь не намерены ускорять сближение с Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

«Может быть, России хотелось бы более быстрых каких-то шагов, может, более радикальных, но ни Казахстан, ни Беларусь на это не пойдут с бухты-барахты», - отметил А.Лукашенко.

При этом он напомнил об актуальном в свое время вопросе введения единой валюты в Союзном государстве.

«Нам непросто было противостоять этому процессу. Я однозначно поставил вопрос: объясните, зачем нам с крыши начинать строить дом? И что это будет вообще означать? Никто мне на это не дал ответа. Значит, коль на этот вопрос нет ответа, давайте пока его отложим. Значит, он не назрел. Но Россия против нас не стала воевать», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко также прокомментировал заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон, высказавшей опасения относительно более тесной евразийской интеграции и готовность США предотвратить этот процесс.

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«А что комментировать? Она сегодня сказала, а на завтра все чиновники Госдепа начали активно опровергать, что она не это имела в виду. То, что их волнует, что происходит у нас на постсоветском пространстве, так нас волнует то, что у них происходит в Афганистане, Ираке, на арабской дуге. Нам это неприемлемо! Нас тоже это волнует. Поэтому мы пониманием их волнение, но мы же не воюем. Мы не взяли пистолеты, автоматы в руки и не пошли вдоль и поперек громить эти государства, и Россия тоже, которую прежде всего Клинтон пыталась упрекнуть, тоже не воюет», - отметил Президент Беларуси.

А.Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, Россия и Казахстан строят свои отношения, исходя из своих интересов.

«И мы будем их так строить. И я знаю - такая позиция у всех государств. Мы видим ориентиры мировой экономики, миропорядка всего, и ориентируемся, конечно, на это. Но у нас есть собственные интересы», - подчеркнул Президент Беларуси.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года на пространстве России, Беларуси и Казахстана действует новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП).