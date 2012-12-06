Клинтон заподозрила, что под вывеской ТС проводится «советизация»

Такое мнение госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня выразила в кулуарах конференции по правам человека в Дублине, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, процесс "советизации" может быть представлен под такими названиями, как "Таможенный союз" и "Евразийский союз".

"Нельзя допустить ошибку. Мы знаем, что является целью, и мы пытаемся найти эффективный способ замедлить или предотвратить этот процесс", - заявила Клинтон.