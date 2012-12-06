Клинтон заподозрила, что под вывеской ТС проводится «советизация»
17:15, 06 декабря 2012Политика
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Подавление оппозиционных настроений в странах Восточной Европы и Средней Азии может привести к новой "советизации" этих государств, считает госсекретарь США.
Клинтон понимает, что является целью
Такое мнение госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня выразила в кулуарах конференции по правам человека в Дублине, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
По ее словам, процесс "советизации" может быть представлен под такими названиями, как "Таможенный союз" и "Евразийский союз".
"Нельзя допустить ошибку. Мы знаем, что является целью, и мы пытаемся найти эффективный способ замедлить или предотвратить этот процесс", - заявила Клинтон.
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