Французские СМИ «похоронили» Депардье (фото)
19:02, 15 января 2013Мир
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Французский журнал Les Inrockuptibles вышел с черно-белым портретом Жерара Депардье и подписью "1948-2013 - это был Депардье".
Французский журнал "попрощался" с Депардье / Фото с сайта lesinrocks
Фотография обложки опубликована на сайте издания, пишет Лента.ру.
В своей колонке главный редактор Les Inrocks Одри Пульвар написала, что Франция всегда любила Депардье, несмотря на произошедшее.
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"Les Inrocks любит Депардье, актера, гения. Мы любим Жеже! Мы решили сказать ему это, несмотря на расстройство, которое он доставил нам произошедшими с ним переменами. К тому же, всегда лучше вспоминать хорошее... А ношение траура помогает", - говорится в колонке Пульвар.
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