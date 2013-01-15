Французские СМИ «похоронили» Депардье (фото)

Фотография обложки опубликована на сайте издания, пишет Лента.ру.

В своей колонке главный редактор Les Inrocks Одри Пульвар написала, что Франция всегда любила Депардье, несмотря на произошедшее.

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"Les Inrocks любит Депардье, актера, гения. Мы любим Жеже! Мы решили сказать ему это, несмотря на расстройство, которое он доставил нам произошедшими с ним переменами. К тому же, всегда лучше вспоминать хорошее... А ношение траура помогает", - говорится в колонке Пульвар.