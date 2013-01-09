Депардье пригласили в Тюменский театр и даже обещают квартиру
09:24, 09 января 2013Мир
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Тюменский драматический театр пригласил Жерара Депардье на работу.
Жерара Депардье решили "поддержать"
На официальной странице театра в Фейсбуке сообщается:
"Тюменский Большой Драматический театр решил поддержать гражданина России великого французского актера Жерара Депардье и пригласить его в Труппу театра с марта 2013 года на условиях срочного трудового договора с окладом 16000 рублей +22% +10% + Уральский коэффициент 15% плюс доплата за исполнение ролей и аренда квартиры в центре Тюмени".
Официальное приглашение обещают выслать актеру после Рождественских каникул.
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