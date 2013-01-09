Депардье пригласили в Тюменский театр и даже обещают квартиру

На официальной странице театра в Фейсбуке сообщается:

"Тюменский Большой Драматический театр решил поддержать гражданина России великого французского актера Жерара Депардье и пригласить его в Труппу театра с марта 2013 года на условиях срочного трудового договора с окладом 16000 рублей +22% +10% + Уральский коэффициент 15% плюс доплата за исполнение ролей и аренда квартиры в центре Тюмени".

Официальное приглашение обещают выслать актеру после Рождественских каникул.

