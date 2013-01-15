США могут объявить дефолт

Об этом заявил министр финансов Тимоти Гайтнер.

Потолок госдолга в США на данный момент составляет 16,394 триллиона долларов, в последний раз он повышался в конце января 2012 года. Страна преодолела этот потолок 31 декабря 2012 года, однако Минфин принял меры, необходимые для продления обслуживания долга. Договоренности о повышении потолка администрация и конгресс США должны достигнуть до 1 марта, в противном случае страна не сможет платить по своим обязательствам.

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"США могут лишиться возможности обслуживать свои обязательства уже с середины февраля... или начала марта. В настоящее время Минфин предпринимает беспрецедентные меры, чтобы избежать (дефолта)", - говорится в письме, направленном министром спикеру палаты представителей Джону Бонеру. Гайтнер призвал республиканцев в конгрессе как можно быстрее приступить к обсуждению этого вопроса и поднять потолок госдолга без промедлений.

Ранее, напоминает РИА "Новости", с таким же призывом к конгрессу обратился и президент страны Барак Обама. Он заверил, что повышение потолка госдолга не вызовет увеличения госрасходов, против чего категорически возражают республиканцы. США сталкиваются с угрозой дефолта не впервые. В последний раз республиканцы поставили страну перед угрозой невозможности обслуживать свои обязательства летом 2011 года - тогда дефолт удалось предотвратить буквально за сутки до его объявления.