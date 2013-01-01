Сенат США принял закон о «фискальном обрыве»
12:21, 01 января 2013Мир
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Сенат конгресса США одобрил законодательный акт, позволяющий предотвратить ”фискальный обрыв” - ситуацию, в которой прекращение действия налоговых льгот сочетается с сокращением государственных расходов.
Достичь консенсуса Белому дому и республиканцам в Сенате удалось лишь в последние часы 31 декабря
Документ предполагает повышение налогов для богатых американцев.
Законопроект должна также одобрить палата представителей, где, как ожидается, голосование пройдет только в среду, 2 января, то есть когда ”фискальный обрыв” уже наступит, сообщает BBC Russian.
Однако эксперты предполагают, что это не должно серьезно отразиться на экономике страны, так как вторник в США выходной.
Достичь консенсуса Белому дому и республиканцам в Сенате удалось только в последние часы 31 декабря, когда срок уже истекал.
Палата представителей, в которой республиканцы удерживают большинство, пока не выступала с заявлениями о том, будет ли одобрен закон.
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