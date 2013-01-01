Сенат США принял закон о «фискальном обрыве»

Документ предполагает повышение налогов для богатых американцев.

Законопроект должна также одобрить палата представителей, где, как ожидается, голосование пройдет только в среду, 2 января, то есть когда ”фискальный обрыв” уже наступит, сообщает BBC Russian.

Однако эксперты предполагают, что это не должно серьезно отразиться на экономике страны, так как вторник в США выходной.

Достичь консенсуса Белому дому и республиканцам в Сенате удалось только в последние часы 31 декабря, когда срок уже истекал.

Палата представителей, в которой республиканцы удерживают большинство, пока не выступала с заявлениями о том, будет ли одобрен закон.