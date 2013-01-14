В России полицейского уволили за грабеж и убийство
09:32, 14 января 2013Мир
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Полицейского, нападавшего на прохожих и грабившего их, а также его руководителя уволили из ОВД. Таковы результаты служебной проверки, проведенной в полиции.
Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, еще четверым руководителям объявлено о неполном служебном соответствии.
Полицейского, грабившего прохожих, уволили из ОВД / Фото : РИА Новости
Напомним, в ночь на 12 января в Петербурге преступники совершили несколько нападений на прохожих. Одно из них произошло на Дачном проспекте. Мужчины возвращались домой, когда их догнали трое неизвестных. Прыснув в лица потерпевшим из газового баллончика, преступники отобрали у одного мужчины мобильный телефон. Вторая жертва попыталась сбежать. Но беглеца догнали, ударили ножом в грудь и отобрали два мобильных телефона. Налетчики сбежали, а раненый мужчина через полтора часа скончался в больнице от кровопотери. Через некоторое время преступники совершили еще одно нападение.
Полицейские задержали троих подозреваемых, одним из которых оказался 22-летний сержант полиции УВО.
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