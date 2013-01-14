В России полицейского уволили за грабеж и убийство

Как сообщили " Росбалту " в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, еще четверым руководителям объявлено о неполном служебном соответствии.

Напомним, в ночь на 12 января в Петербурге преступники совершили несколько нападений на прохожих. Одно из них произошло на Дачном проспекте. Мужчины возвращались домой, когда их догнали трое неизвестных. Прыснув в лица потерпевшим из газового баллончика, преступники отобрали у одного мужчины мобильный телефон. Вторая жертва попыталась сбежать. Но беглеца догнали, ударили ножом в грудь и отобрали два мобильных телефона. Налетчики сбежали, а раненый мужчина через полтора часа скончался в больнице от кровопотери. Через некоторое время преступники совершили еще одно нападение.

Полицейские задержали троих подозреваемых, одним из которых оказался 22-летний сержант полиции УВО.