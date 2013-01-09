В Нью-Йорке пассажирский паром врезался в пирс: пострадали от 30 до 50 человек

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс», по данным полиции, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Более 10 человек доставлены на берег на носилках, им оказывается первая медицинская помощь.

В свою очередь, агентство «Франс Пресс» сообщает о 17 пострадавших. По его данным, на пароме на работу в Манхэттен ехали около 300 человек. По словам очевидцев, он слишком быстро двигался к причалу.

Причины аварии и точное число раненых выясняются.