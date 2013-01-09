Берлускони согласился ежемесячно выплачивать бывшей жене 6 миллионов евро

Ранее местные СМИ сообщили, что 24 декабря суд Милана вынес окончательное решение относительно раздела имущества в рамках бракоразводного процесса между Берлускони и Ларио, обязав экс-премьера выплачивать своей бывшей супруге 3 миллиона евро ежемесячно, то есть по 100 тысяч евро в день. "У вас неточная информация. Речь идет о 200 тысячах в день", - сообщил Берлускони в ходе программы. Он назвал это постановление суда "решением трех женщин-судей, феминисток и коммунисток", сообщают РИА Новости.

В ходе телепередачи 76-летний Берлускони с нескрываемой радостью сообщил также, что у него только что родился седьмой внук. "Это сын моей дочери Элеоноры. Мальчик, которого собираются назвать Риккардо, весит 3 килограмма 200 граммов, его рост 51 сантиметр", - сказал политик.

Сам Берлускони после разрыва отношений с Ларио в 2009 году и ряда громких скандалов, связанных с его любовными похождениями, в настоящее время поддерживает близкие отношения с 27-летней неаполитанкой Франческой Паскале, с которой он вместе отметил праздник Рождества.