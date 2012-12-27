Лидеров египетской оппозиции обвинили в государственной измене

Об этом сообщил в четверг журналистам в Каире представитель генпрокуратуры страны.

"Генпрокурор страны Талаат Абдалла передал в министерство юстиции дело о государственной измене, по которому в качестве основных обвиняемых фигурируют видные оппозиционные деятели, и распорядился назначить следователя апелляционного суда для проведения фактического расследования", - цитирует РИА "Новости".

Расследование начало по делу "о подстрекательстве к государственному перевороту и государственной измене".

По теме: В Египте снова «жарко»: власть вывела БТРы

В начале декабря в генпрокуратуру был направлен иск, согласно которому к подготовке госпереворота непосредственно причастны руководители либеральных партий "Ад-Дустур" - экс-глава МАГАТЭ Мухаммед аль-Барадеи, Египетский конгресс - бывший генсек Лиги арабских государств Амр Муса, "Аль-Вафд" - Сейид аль-Бадауи и лидер Народного движения Египта - экс-кандидат в президенты Хамдин Сабахи. Как говорилось в иске, они создали Фронт национального спасения Египта, от имени которого "призывали египетский народ к свержению существующей власти, подстрекали людей на массовые акции протеста против действующего президента страны Мухаммеда Мурси".

В среду Фронт заявил, что отвергает принятую на референдуме новую конституцию Египта и будет всеми возможными мирными средствами добиваться ее отмены. Египетская оппозиция во главе с Фронтом уже наметила провести 25 января 2013 года, в день второй годовщины египетской революции, "миллионные акции"протеста по всей стране против политики президента и нового основного закона.