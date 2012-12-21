В Египте снова «жарко»: власть вывела БТРы

На протяжении нескольких последних часов полиция использовала слезоточивый газ, чтобы не допустить большого столкновения между сторонами конфликта у мечети "Аль-Каид Ибрагим". Двойные кордоны сил безопасности блокировали шеренги молодежи из радикальных группировок, которые пытались пробиться на площадь перед мечетью. Несколько бронетранспортеров были выведены на александрийскую набережную, чтобы разъединить враждующие стороны. Несколько раз оппозиционеры закидывали камнями полицейских. По сведению медперсонала скорой помощи, работающего у мечети, десятки человек получили ранения, в основном камнями. Около 30 египтян доставлены в госпитали города.

Постепенно сторонники исламистских партий начали расходиться по прилегающим улицам, где стали происходить драки с членами молодежных группировок. Вокруг главной александрийской мечети до сих пор сохраняется напряженная обстановка. Полиция остается на прежних местах, готовясь к возможным беспорядкам, которые могут с новой силой начаться после вечерней молитвы, передает РИА Новости.

Крупнейшие и наиболее авторитетные исламистские партии Египта объявили о совместном проведении сегодня в Александрии масштабной акции "в защиту мечетей и исламских богословов". На этот призыв откликнулись десятки тысяч их сторонников, пришедших с самого утра к мечети "Аль-Каид Ибрагим". Грандиозная манифестация исламских сил в Александрии и последовавшие за ней столкновения проходят менее чем за сутки до начала второго тура референдума по Конституции, которую поддерживают исламистские партии и отвергает египетская оппозиция.