В администрации Путина недовольны работой правительства Медведева

Сегодня президент Путин приедет в правительство, чтобы подвести итоги его работы в 2012 г. В прошлый четверг на большой пресс-конференции президент РФ говорил, что доволен правительством. Но, как узнали «Ведомости», у Путина есть причины и для недовольства.

Правительство не полностью исполняет предвыборные обещания президента, рассказывает сотрудник администрации президента и признают чиновники федеральных ведомств и аппарата правительства.

Самая большая проблема — с обеспечением населения доступным жильем и с развитием ЖКХ, полагает сотрудник аппарата правительства: не принято мер по поддержке многодетных семей, развитию арендного жилья, кардинальному улучшению качества коммунальных услуг и привлечению частных инвестиций в ЖКХ; не утвержден и исчерпывающий перечень административных процедур в жилищном строительстве.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев по-прежнему лидируют в рейтинге доверия россиян среди российских политиков, однако их показатели снизились.

Так, если в январе 2012 года В.Путин вызывал в целом доверие у 41% россиян, в апреле - у 42%, то в ноябре - только у 34%. Соответствующий рейтинг Д.Медведева в январе и апреле составлял 28%, в ноябре - только 20%.