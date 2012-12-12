В польском Сейме готовится осуждение акции «Висла»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, в парламентскую комиссию по вопросам национальных и этнических меньшинств поступил проект заявления, в котором нижняя палата парламента Польши - Сейм - предлагает дать политическую оценку акции «Висла». В 2012 году исполнилось 65 лет со дня проведения акции, в рамках которой правительство коммунистической Польши депортировало с этнических земель свыше 140 тысяч украинцев. Инициатор рассмотрения этого вопроса - Мирон Сыч, единственный украинец среди депутатов Сейма.

Комиссия 6 декабря приняла проект заявления, и следующим этапом является его рассмотрение в Сейме.

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«Польский парламент считает, что акция "Висла" была нарушением основных прав человека. Во время этой акции применен принцип тоталитарной системы о коллективной ответственности, которая никогда не может быть основой для политики демократического государства», - говорится в проекте заявления.

Авторы заявления отмечают: «Заслуживает особого осуждения перемещение около 4 тысяч человек в Центральный лагерь труда в Явожни - зачастую без доказательств вины, а лишь по национальным критериям. Перемещенные находились в лагере в крайне тяжелых условиях, подвергались пыткам».

Как отмечается в сообщении, даже такая умеренная формулировка текста заявления (по отношению к акции нигде не употреблен термин «преступление») вызвала сопротивление в правых кругах Польши и среди организаций, объединяющих поляков - выходцев из Галичины и Волыни (так называемых кресовяков). В частности, представитель кресовяков Яцек Вильчур на заседании парламентской комиссии утверждал, что операция «Висла» была проведена во имя государственных интересов Польши.

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В Центре исследований освободительного движения считают недопустимым подход польских правых политических сил, когда акцию «Висла» пытаются представить отплатой за предыдущую историческую несправедливость со стороны украинцев. Ведь, по словам руководителя Центра исследований освободительного движения историка Владимира Вятровича, при желании эту несправедливость (речь идет о событиях на Волыни) тоже можно представить как отплату за политику Польского государства в межвоенный период, и так можно бесконечно проваливаться вглубь истории.

В.Вятрович уверен, что такой подход может быть предметом исторических исследований, но не политической дискуссии.

«Акция "Висла" должна быть осуждена как одно из многих преступлений коммунизма, не важно - польского или советского, тем более, что в данном случае таки польско-советского. Украинцы и поляки - нации, которые едва ли не больше всех пострадали от коммунизма в ХХ веке, должны прилагать совместные усилия для того, чтобы дать надлежащую историческую и правовую оценку тоталитарному режиму», - отметил В.Вятрович.