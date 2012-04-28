Уникальные записи очевидцев акции "Висла" переданы Украине

На них записаны воспоминания 124 украинцев Закерзонья (в настоящее время территория Польши), участников освободительного движения, подпольщиков ОУН и воинов УПА.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Центра исследований освободительного движения.

Записи передали канадский кинорежиссер Мирослав Иванек и исследователь из Польши Богдан Гук 25 апреля 2012 года.

По словам режиссера М.Иванека, "это уникальный и, по-видимому, самый большой сборник воспоминаний, которые касаются Закерзонья и событий на этой территории во время и после Второй мировой войны. Вместе с автором этих записей господином Богданом Гуком мы приехали во Львов, чтобы передать их Архиву Центра исследований освободительного движения, для экспозиции музея «Тюрьма на Лонцкого» и Центральному государственному архиву зарубежной украиники”.

“Посетителям Национального музея-мемориала “Тюрьма на Лонцкого” будет интересно услышать живые слова очевидцев событий. В прошлом году мы демонстрировали воспоминания диссидентов, думаю, что в конце мая этого года в “Ночь музеев” вы уже сможете послушать переданные записи”, – отметил директор Национального музея “Тюрьма на Лонцкого” Руслан Забилый.

«Аудиозаписи 124 человек проводились на протяжении 15 лет: с 1989 г. до 2000 г. Длительность записей около 400 часов, – сообщил Б.Гук. – Все начиналось с записей на кассеты с магнитной пленкой, потом я их оцифровывал, а теперь делаю видеозаписи участников событий в Закерзонье, которые дожили до наших дней».

Оцифрованные копии переданы в Архив Центра исследований освободительного движения, а оригиналы будут храниться в столице Украины, в Центральном государственном архиве зарубежной украиники. Записи передали Украинский документационный центр (Торонто, Канада) и «Объединение украинцев Закерзонья» (Канада), это выходцы из Закерзонья и потомки людей, депортированных во время печально известной акции «Висла», которые по разным причинам оказались на Западе и, в частности, в Канаде.