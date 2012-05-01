Украинцы Польши требуют от власти признать операцию «Висла» репрессиями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении второго Конгресса украинцев в Польше, который состоялся в конце апреля в польском Перемышле.

Авторы заявления отметили, что за эту операцию ответственность несет тогдашнее коммунистическое правительство «тоталитарного и несуверенного государства», каковым была Польша.

«Хотя со времени этого исторического события прошло 65 лет, до сих пор не дана полная политическая и юридическая оценка всех последствий акции «Висла», - говорится в заявлении.

Украинцы назвали заявления представителей польского Института народной памяти об отсутствии оснований говорить о незаконности этой операции противоречащими логике и чувству справедливости.

От демократической Польши «украинское сообщество ожидает однозначной юридической и политической оценки операции «Висла» как репрессии против нас, базирующейся на этнически-национальном принципе. Мы убеждены, что нелегальный характер этой акции вытекает из конституционных прав, которые были очевидным образом нарушены», - отмечено в документе.

Украинцы назвали «недостаточными» действия власти демократической Польши по возмещению нанесенных потерь жертвам операции «Висла» и призвали создать специальную правительственную программу для решения этих задач.

Справка УНИАН. Первый Конгресс украинцев в Польше состоялся в 1997 году и был посвящен 50-й годовщине операции «Висла».

В соответствии с договоренностями между Польским комитетом национального освобождения и правительством УССР о взаимном обмене населением приграничных территорий, по данным польских источников, в течение октября 1944 и августа 1946 гг. в Советскую Украину было выселено свыше 482 тысяч человек. Переселение, которое должно было проводиться добровольно, по свидетельству историков и его участников, превратилось в насильственную акцию с применением военной силы. Впоследствии те украинцы, которые уклонились от вывоза или находились под защитой Украинской повстанческой армии (преимущественно из юго-восточных районов Польши) были депортированы при помощи советских, польских и чешских армейских подразделений во время акции «Висла», которая началась 28 апреля 1947 года. Ее жертвами стали почти 150 тысяч украинцев, которые были рассеяны по северным и западным регионам Польши, а несколько тысяч из них стали узниками польского концлагеря в Явожно.