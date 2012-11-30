Израиль построит новые поселения в ответ на голосование в ООН

Власти также ускорят процесс рассмотрения заявок на строительство еще 1 тыс. домов, передает Би-Би-Си.

Палестинские власти уже заявили, что не вернутся к мирным переговорам, пока строительство жилья для еврейских поселенцев не будет заморожено.

Согласно израильской газете "Гаарец", часть новых домов будет построена между Иерусалимом и поселением Маале Адумим.

Палестинцы жестко возражают против планов строительства в этом районе. По их словам, поселения разрежут Западный берег на две части, что будет препятствовать созданию цельного палестинского государства.

Это решение израильских властей, судя по всему, является первой реакцией Израиля на голосование в ООН. Оно еще раз свидетельствует, что между Израилем и палестинцами по-прежнему остаются огромные разногласия по поводу строительства поселений.

Ранее Израиль охарактеризовал состоявшееся в ООН голосование, повысившее статус палестинцев, как "вредный политический театр", который "вредит миру". Официальный представитель израильского правительства Марк Регев заявил, что этот шаг выводит палестинцев и израильтян из процесса мирного урегулирования.

Накануне Генеральная ассамблея ООН проголосовала за повышение статуса Палестинской автономии до государства-наблюдателя, не имеющего членства, несмотря на возражения со стороны Израиля и США.

Это решение дает палестинцам возможность участвовать в дебатах на Генассамблее, открывает для них дорогу к вступлению в различные агентства ООН, а также, теоретически, - в Международный уголовный суд.

Ранее президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил на Генеральной ассамблее, что голосование о статусе палестинцев "станет последним шансом для создания двух государств".

Палестинцы на Западном берегу встретили результаты голосования ликованием.

В общей сложности за повышение статуса отдали голоса 138 стран, в том числе Россия, Франция и Япония, представители 41 государства воздержались (среди них были Великобритания и Германия).

Против проголосовали девять стран: США, Израиль, Канада, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Панама и Чехия.

Ровно 65 лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 181, подразумевавшую создание двух государств. Тогда было основано государство Израиль. Накануне голосования Махмуд Аббас призвал ООН наконец-то выдать "свидетельство о рождении Палестины".

В свою очередь противники повышения статуса автономии настаивали на том, что палестинское государство должно возникнуть лишь в результате двусторонних переговоров. Как заявил посол Израиля в ООН Рон Проcор, "мира можно добиться только в ходе переговоров", а не через ООН. "Никакое решение ООН не сможет порвать 4000-летнюю связь между народом Израиля и землей Израиля", - добавил Р.Проcор.