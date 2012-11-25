На границе с Сектором Газа взорвано здание разведслужбы Египта

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Аль-Арабия», часть здания уничтожена. О пострадавших ничего не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники служб безопасности. Ведется поиск взрывных устройств. Причины взрыва до сих пор неизвестны.

Власти Египта в течение последних месяцев ведут борьбу с боевиками-исламистами на Синайском полуострове. Не исключено, что исламисты активизировались на фоне нестабильной политической обстановки последних дней, отмечает «Аль-Арабия».

В Египте проходят акции протеста против расширения полномочий Президента Мохаммеда Мурси и увольнения генерального прокурора Абделя Мегида Махмуда.

В то же время движение "Братья-мусульмане", выходцем из которого является М.Мурси, призывает выйти на улицы в поддержку главы государства.