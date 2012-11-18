Самые богатые люди мира за неделю потеряли 26 миллиардов долларов

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, рост экономики еврозоны в третьем квартале составил всего 0,1% и продолжает снижаться к показателям рецессии – во второй раз за 4 года. Проблематичной, по мнению экспертов Bloomberg, видится также ситуация в США, где Президент Барак Обама должен убедить конгрессменов до конца года внести изменения в государственный бюджет с целью одновременно сократить расходы и повысить доходы на сумму в 607 млрд долларов. И хотя первый раунд переговоров с конгрессменами завершился оптимистически, индекс 500 лучших компаний мира «S&P 500» за минувшую неделю опустился на 1,45%, а индекс Stoxx Europe 600 Index - на 2,74%.

В результате, по информации Bloomberg, богатейший человек планеты, мексиканский магнат Карлос Слим, всего за неделю потерял сразу 1,2 млрд долл., сократив свое состояние до 70,6 млрд долл. Второй по богатству, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 1,8 млрд долларов и теперь его состояние оценивается в 60,4 млрд долл.

Единственным, кому удалось заработать, стал основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Он прибавил к своему состоянию 2,2 млрд долларов в результате роста стоимости акций Facebook на 22,7%. На сегодня М.Цукерберг занимает 72 позицию в сотне богатейших людей мира с объемом состояния 12 млрд долл.