ЕС дал Греции еще два года, чтобы привести в порядок бюджет
На встрече в Брюсселе министры финансов стран зоны евро согласились отложить на два года раньше установленного срока для проведения реформ в Греции, необходимых для уменьшения дефицита государственного бюджета.
Ранее международные кредиторы Греции требовали, чтобы бюджетный дефицит страны был преодолен к 2014 году. Однако сейчас греческое правительство получило время на решение этого вопроса до 2016 года, пишет ВВС Украина.
В докладе, обнародованном по результатам встречи, также говорится, о решении об отсрочке упорядочении греческого бюджета на два года также означает выделение этой стране дополнительной финансовой помощи в размере 32,6 млрд евро.
Опасность также заключается в том, что сокращение бюджетных расходов, зарплат и пенсий, на которые греческое правительство пошло ради получения финансовой помощи, обычно сдерживают рост экономики, не говоря уже о том, что греческая экономика не только не растет, но и находится в рецессии пятый год подряд.