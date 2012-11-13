ЕС дал Греции еще два года, чтобы привести в порядок бюджет

Ранее международные кредиторы Греции требовали, чтобы бюджетный дефицит страны был преодолен к 2014 году. Однако сейчас греческое правительство получило время на решение этого вопроса до 2016 года, пишет ВВС Украина.

В докладе, обнародованном по результатам встречи, также говорится, о решении об отсрочке упорядочении греческого бюджета на два года также означает выделение этой стране дополнительной финансовой помощи в размере 32,6 млрд евро.

Опасность также заключается в том, что сокращение бюджетных расходов, зарплат и пенсий, на которые греческое правительство пошло ради получения финансовой помощи, обычно сдерживают рост экономики, не говоря уже о том, что греческая экономика не только не растет, но и находится в рецессии пятый год подряд.