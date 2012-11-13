Еврогруппа отложила выделение помощи Греции

Об этом сообщил глава Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

Греция уже объявила, что займет на предстоящей неделе более 3 миллиардов евро в краткосрочных бумагах на 1 и 3 месяца, чтобы избежать дефолта по бумагам на 5 миллиардов евро 16 ноября.

"Еврогруппа продолжит обсуждение финансовых нужд (Греции) на внеочередной встрече, которая будет созвана 20 ноября", - сказал Юнкер журналистам по итогам совещания.

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При этом он отметил, что Еврогруппа приветствует шаги, предпринятые греческими властями для получения очередного транша финансовой помощи. Наблюдатели связывают решение Еврогруппы с тем, что не готов отчет представителей ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии по экономике Греции, замечает РИА "Новости".