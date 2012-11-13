Антимонополисты оштрафовали РЖД почти на 71 миллион долларов

ФАС России привлекла к административной ответственности крупнейшего перевозчика ОАО "Российские железные дороги" за злоупотребление доминирующим положением, на компанию наложен штраф более 2 миллиардов рублей, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Согласно постановлению ФАС России, ОАО "РЖД" привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 2 миллиардов 241,296 миллиона 238 рублей за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке перевозок грузов железнодорожным транспортом по территории РФ. Ранее комиссия ФАС признала компанию нарушившей часть 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции". При этом компании было выдано предписание об удовлетворении заявок на перевозки грузов на условиях инвентарного парка и об организации взаимодействия с компаниями, входящими в группу лиц ОАО "РЖД" и другими операторскими компаниями в этих целях", - цитирует ФАС РИА "Новости".

Дело в отношении РЖД было возбуждено по результатам рассмотрения поступивших в ФАС материалов от компаний, отраслевых объединений грузоотправителей, ряда органов исполнительной и законодательной власти и органов прокуратуры.

"В обращениях указывалось на значительный рост совокупных транспортных затрат, связанных с перевозками грузов железнодорожным транспортом общего пользования, увеличение размера нерегулируемой "вагонной составляющей", неполном согласовании или отказе от согласовании заявок на перевозку грузов по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством, необеспечении отправок массовых грузов и другое", - отмечает ФАС.