Лига арабских государств признала сирийскую оппозицию
02:48, 13 ноября 2012Мир
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Лига арабских государств (ЛАГ) признала легитимность вновь образованного блока сирийской оппозиции и призвала оппозиционные группы присоединяться к коалиции.
Министры иностранных дел арабских государств на заседании в Каире назвали Национальную коалицию оппозиции Сирии, сформированную в столице Катара Дохе, законным представителем Сирии в Лиге и отметили, что собираются иметь дело преимущественно с ним, передает Al Arabiya.
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Как сообщил египетский телеканал "Ан-Нил", Лига арабских государств признала Национальную коалицию оппозиции Сирии законным представителем сирийского народа, однако при голосовании воздержались представители Ирака, Ливана и Алжира.
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