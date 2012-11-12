Страны Персидского залива признали сирийскую оппозицию

Как заявил генсек Совета Абдуллатиф аль-Заяни, эта организация будет добиваться признания легитимности оппозиционного блока другими арабскими странами, а также мировым сообществом. Он также выразил надежду, что появление объединенной оппозиционной коалиции приведет к прекращению насилия в Сирии и откроет дорогу для политического пути передачи власти в стране.

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О создании Сирийской национальной коалиции группировки повстанцев, борющихся против режима Башара Асада, объявили в столице Катара Дохе 11 ноября, напоминает Лента.ру. В ее состав вошло и крупнейшее оппозиционное объединение - Сирийский национальный совет - ранее отказывавшееся от сотрудничества с другими группировками. Новое образование, в частности, будет координировать действия против правительственных войск.

12 ноября о поддержке Сирийской национальной коалиции заявил Госдепартамент США.