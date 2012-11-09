Кипр поддерживает европейские стремления Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Кипра Димитрис Христофиас в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем.

«Я заверил Президента Украины, что Кипр всегда будет поддерживать Украину в ее европейских устремлениях», - сказал он.

По словам Д.Христофиаса, Кипр придает важное значение усилению связей Украины и Евросоюза на основе общих ценностей.

Он выразил уверенность, что Украина приложит максимум усилий для выполнения всех обязательств для того, чтобы приблизиться к Европе, в том числе в проведении реформ и обеспечении прав человека.

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В.Янукович поблагодарил Кипр, который сегодня председательствует в Совете ЕС, за поддержку европейских устремлений Украины, а также поблагодарил лично Президента Кипра за его готовность оказывать всевозможную поддержку, в том числе в подписании Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

По словам В.Януковича, в ходе двусторонних переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества на международной арене, в частности, в контексте председательства Украины в 2013 году в ОБСЕ.