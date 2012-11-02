Главред польской газеты ушел в отставку из-за статьи о смоленской катастрофе

Главный редактор одной из ведущих польских газет Rzeczpospolita ушел в отставку после публикации статьи о якобы найденных экспертами следах тротила и нитроглицерина на обломках разбившегося под Смоленском самолета, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский.

В заявлении, размещенном на сайте газеты, главный редактор Томаш Врублевский сообщает о том, что принял решение уйти в отставку, чтобы "в сложившейся ситуации сохранить доброе имя" газеты, о чем он и проинформировал руководство издающей газету компании Presspublica, пишет РИА "Новости".

До проведения ближайшего заседания совета управляющих издательства Врублевский будет находиться в отпуске, а обязанности руководителя редакции возьмет на себя заместитель главного редактора.

Rzeczpospolita 30 октября опубликовала статью, в которой утверждалось, что посетившие Смоленск взрывотехники якобы обнаружили на обломках самолета - креслах и элементах фюзеляжа - следы тротила и нитроглицерина в высокой концентрации. Это противоречит официальной версии катастрофы.