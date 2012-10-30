Качиньский убежден, что его брата убили и призывает собрать Сейм

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом он заявил сегодня в Сейме.

Я.Качиньский убежден в том, что его брат-близнец, Президент Польши Лех Качиньский и делегация польских высокопоставленных должностных лиц были убиты 10 апреля 2010 года в российском Смоленске.

"Убийство 96 человек, в том числе Президент Польши, других выдающихся общественных деятелей является невероятным преступлением. Каждый, кто... имел что-то общее с этим, должен понести ответственность, и за это будем бороться", - заявил Я.Качиньский на заседании специальной комиссии по изучению причин авиакатастрофы.

Я.Качиньский обратил внимание на недавнюю смерть одного из ключевых свидетелей катастрофы, бортового механика правительственного самолета Як-40, который приземлился в российском Смоленске накануне падения самолета с польскими высокопоставленными должностными лицами.

Я.Качиньский напомнил, что механик говорил о предоставленном российскими диспетчерами польскому экипажу разрешении сойти на высоту 50 м, что было недопустимо в условиях сильного тумана и запрещалось правилами самого аэродрома.

"Отсутствие этих слов (в записях "черного ящика") свидетельствует о фальсификации. Сегодня имеем информацию о следах взрывов. Нам предлагают верить, что это беспрецедентное стечение обстоятельств - раздаются уже разного рода объяснения, что следы взрывчатки происходят еще со времен Второй мировой войны", - сказал Я.Качиньский.

"Смерть техника Як-40 является очень важной в контексте публикации о тротиле в обломках самолета Ту-154", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, газета Rzeczpopolita написала, что польские эксперты обнаружили на фрагментах президентского Ту-154, который потерпел катастрофу в Смоленске в апреле 2010 года, следы взрывчатки, которые могли попасть на них уже после падения самолета на землю и происходить еще со времен Второй мировой войны.

"Эксперты и прокуроры на данном этапе следствия не могут однозначно сказать, откуда в обломках самолета появились взрывчатые материалы. Проверяется, в частности, версия, не относятся ли они ко временам Второй мировой войны, которые ранее уже находили на месте катастрофы", - пишет газета.

Другая версия, отмечает издание, заключается в том, что взрывчатые материалы могли появиться после транспортировки Ту-154 на аэродром в Смоленске.

27 октября вечером жена Ремигиуша Муся, который был членом экипажа правительственного самолета Як-40, приземлившегося в Смоленске накануне катастрофы самолета Л.Качиньского, нашла его тело в подвале их дома.

Польская прокуратура ранее официально отвергала версию покушения на жизнь президента Польши в Смоленске, а гражданские комиссии российских и польских авиаэкспертов назвали главной причиной трагедии - ошибки пилотов.