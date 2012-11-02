Право на бренд Pusy Riot оспаривается в суде

В настоящее время жена юриста владеет фирмой, претендующей на эксклюзивное право производить продукцию с названием группы.

Не дождавшись позитивного решения по этому вопросу, супруга М.Фейгина уже заработала первые 30 тысяч фунтов. Деньги перевела на счет ее фирмы "Веб-био" кинокомпания Roast Beef Productions Limited. По условиям контракта, адвокаты панк-исполнительниц должны будут снять для заказчика ролики с участницами Pussy Riot, пока те находятся в тюрьме. После того, как все работы будут выполнены, "Веб-био" перечислят еще 170 тысяч фунтов.

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Со своей стороны участницы панк-коллектива категорически выступают против использования своего имени в коммерческих целях. Супруг одной из исполнительниц Надежды Толоконниковой Петр Верзилов заявил, что М.Фейгин, пытающийся извлечь из деятельности группы прибыль, неверно понял намерения исполнительниц.

Ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, поступило предложение со стороны одной из крупнейших промоутерских компаний Live Nation. Девушек пригласили после выхода на свободу отправиться во всемирный тур, в ходе которого планируется заработать около 600 миллионов евро.