Освобожденная участница Pussy Riot направила в Евросуд иск против России

Как сообщает российский «Коммерсант», она пожаловалась на незаконное уголовное преследование и необоснованный арест.

По сведениям издания, предварительное письмо уже направлено в адрес ЕСПЧ. В нем власти РФ обвиняются в применении пыток.

«Разбирательства длились весь день, а суд объявлял перерыв максимум на 30 минут. Заявительница в течение всего времени была лишена возможности принимать пищу, пить воду, полноценно спать. Чтобы ее доставили в Хамовнический суд, ей приходилось вставать в 5-6 утра», - приводит газета выдержки из документа.

Автор письма, адвокат Е.Самуцевич Ирина Хрунова обвиняет российские власти в нарушении права своей подзащитной на выражение частного мнения. Даже условное наказание неприемлемо, когда речь идет о гражданской позиции, считает она.

По правилам ЕСПЧ, подача иска начинается с так называемых первичных писем. После их рассмотрения заявителей приглашают подать официальную жалобу.

Отмечается, что осужденные Мария Алехина и Надежда Толоконникова также намерены искать правды в Страсбургском суде.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Мосгорсуд заменил срок наказания участнице панк-группы Pussy Riot Е.Самуцевич за хулиганство по мотивам религиозной вражды в храме Христа Спасителя на условный и постановил освободить ее из-под стражи в зале суда.

В тоже время суд оставил в силе приговор двум другим участницам Pussy Riot Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой в виде двух лет лишения свободы.

Справка УНИАН. В конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы – Н.Толоконникова, М.Алехина и Е.Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды. Сейчас полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.