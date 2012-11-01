Президент Польши предлагает открыть Украине дорогу в Европу

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение выразил глава Польского государства Бронислав Коморовский в среду после встречи с представителями наблюдателей на украинских выборах от Сейма Польши и Европарламента.

Он назвал чрезвычайно важным подписание договора об ассоциации Украины и Евросоюзом, который позволит реформировать государство, в соответствии с европейскими стандартами.

"Туда ведет дорога также к глубокому изменению, которое делало бы Украину каждый раз ближе к стандартам западного мира, демократических стандартов, свободного рынка", - сказал Б.Коморовский, которого цитирует его пресс-служба.

"И мы за это будем выступать, чтобы другие европейские государства признали, что результат украинских выборов должен означать начало следующего этапа сближения Украины к европейской интеграции", - отметил Президент Польши.

Он отметил, что результаты выборов подтверждают, что украинцы выбрали европейское направление интеграции их государства.

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В соответствии с сообщением пресс-службы польского Президента, сегодня он провел встречи с главой делегаций на выборах в Украине польского Сейма Мирославом Сычом, Сената Лукашем Абгаровичем, и главой делегации Европарламента Павлом Ковалем.

Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский после сегодняшней встречи с польскими наблюдателями заявил, что не получил ни одной информации, которая бы свидетельствовала о фальсификации результатов выборов в Верховную Раду в Украине, признав, что они указывали на некоторые нарушения, которые имели место.