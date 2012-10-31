Коморовский говорит, что его наблюдатели фальсификаций в Украине не увидели

«Это очень важно с точки зрения оценки и Польшей, и другими странами Запада выборов в Украине», – отметил он на пресс-конференции, посвященной первым итогам украинских выборов, сообщает Радио «Свобода».

При этом, сказал Б.Коморовский, в ходе своих встреч с польским политиками, которые принимали участие в трех разных миссиях наблюдателей за выборами в Верховную Раду Украины, он услышал многочисленные замечания, которые касаются многих аспектов выборов, в частности, такие как осложненный доступ к СМИ для оппозиции, пребывание в тюрьме лидера одной из оппозиционных партий, а также о многих других недостатках, которые случаются в разных избирательных кампаниях и которые бывают предметом апелляций в судах.

«Результаты выборов в Украине для Польши чрезвычайно важные, потому мы все с огромным вниманием и напряжением наблюдали за ходом этих выборов и их результатами», – сказал он.

Хотя окончательных результатов выборов еще нет, но уже сейчас, считает Б.Коморовский, можно избавиться от значительной части опасений, которые Польша имела относительно хода выборов в Украине.

Результаты выборов в Украине, сказал Б.Коморовский, – это подтверждение того, что выиграло украинское общественное мнение, которое хочет, чтобы Украина сохранила свой проевропейский курс. Именно так, по его мнению, нужно понимать одинаково хорошие результаты оппозиционных партий, которые однозначно выражаются о необходимости сближения Украины с западным миром, с Европейским Союзом.

Результат властной в Украине коалиции, считает польский Президент, тоже можно интерпретировать так, что она хочет продолжать действия, направленные на сближение Украины с Евросоюзом.

«Теперь Польша должна позаботиться о том, чтобы Украина снова получила шанс на сближение с Европой путем подписания и ратификации соглашения об ассоциации. Это путь, который будет менять Украину, она все больше будет приближаться к западному миру, а Польша в этом заинтересована», – подытожил Б.Коморовский.