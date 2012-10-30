Польская газета признала ошибку в публикации о взрывчатке

Об этом говорится в заявлении редакции, располагает УНИАН.

"Мы ошиблись, когда писали сегодня о тротиле и нитроглицерине. Это могли быть эти вещества, но не обязательно были. Чтобы окончательно убедиться, что это взрывчатые материалы, оказывается, необходимо полгода проводить лабораторные исследования. Лишь тогда, то есть спустя более трех лет после катастрофы мы можем узнать, был взрыв или нет ", - написала газета.

В то же время журналисты издания выразили уверенность, что на обломках самолета обнаружены вещества, которые "могут быть следом взрывчатых материалов".

Редакция Rzeczpospolita заявила, что считает "безосновательными" теории о возможном взрыве на борту польского правительственного самолета.

"Но в контексте "теорий заговоров", которые распространяются все чаще, непонятна задержка и сокрытие такой важной информации, которая без нашей публикации не была бы обнародована наверное еще несколько месяцев", - сказано в заявлении.