Ураган «Сэнди» затопил четверть метро Нью-Йорка

Ураган «Сэнди» затопил четверть метрополитена Нью-Йорка, сообщает Reuters.

«Системе метро Нью-Йорка 108 лет, но она еще никогда не сталкивалась с настолько разрушительной катастрофой, какая обрушилась на нас прошлой ночью. Ураган «Сэнди» погрузил в хаос всю нашу транспортную систему, в каждом муниципалитете и округе региона. Он повалил деревья, оставил нас без электричества, затопил туннели, железнодорожные и автобусные депо», – говорится в заявлении Джозефа Лоты, председателя правления компании MTA, управляющей транспортом Нью-Йорка, Лонг-Айленда, низовьев Хадсон-Вэлли и побережья Коннектикута.

Вода стоит в туннелях семи из 26 линий нью-йоркской подземки, затоплены 6 автобусных гаражей.

Жертвами урагана в США и Канаде стали уже 13 человек. Всего в результате стихии в странах Карибского бассейна и Северной Америке погибли около 70 человек.

«Газета.Ru»