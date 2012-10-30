На одной из старейших АЭС в США введен режим особой ситуации

Режим особой ситуации пришлось ввести из-за шторма "Сэнди" на одной из старейших АЭС в США. Об этом сообщила федеральная Комиссия по ядерному регулированию (КЯР), передает ИТАР-ТАСС.

Под угрозой подтопления оказался атомный реактор "Ойстер-Крик" в штате Нью-Джерси. Сначала там был объявлен режим "необычного события" - самый низкий по принятой на американских АЭС шкале опасности. Менее чем через два часа его пришлось повысить до второго из четырех предусмотренных уровней.

Вместе с тем, представители комиссии подчеркивают, что ситуация находится под контролем. Они ожидают, что уровень воды в районе АЭС, находящейся поблизости от Атлантического океана, пойдет на убыль в ближайшие часы.

"Ойстер-Крик" была введена в эксплуатацию в 1969 году и обеспечивала 9 процентов потребностей Нью-Джерси в электроэнергии. В последнее время АЭС не работала в связи с плановым обслуживанием.