Украина организует в Европарламенте выставку своих достижений

Такое предложение депутата Европарламента от Литовской Республики Виктора Успасских поддержал премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи в Кабинете министров 23 октября, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В ходе встречи В.Успасских подчеркнул, что Литовская Республика поддерживает Украину на пути ее интеграции в Европейский Союз. При этом он отметил, что, интегрируясь в европейское сообщество, необходимо больше устраивать презентационных встреч в различным направлениях, в том числе встреч в сфере культуры.

В.Успасских предложил Н.Азарову организовать государственную выставку по представлению Украины в ходе пленарного заседания в Страсбурге за счет его квоты как члена Европарламента.

«Нужно, чтобы чаще был слышен голос Украины в Европарламенте», - сказал депутат, добавив, что во время презентации Украины «700 депутатов из разных стран могли бы ознакомиться со стендами по определенным отраслям экономики и культуры, с различными представительствами и т.д.».

«Действующая власть должна представить и себя как можно лучше», - добавил он.

Н.Азаров с благодарностью поддержал предложение собеседника, подчеркнув: «Давайте такую презентацию проведем. Нам есть что показать – есть высокие достижения культуры, науки, спорта, и мы действительно можем провести хорошую выставку».