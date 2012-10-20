Российский блогер получил политическое убежище в Эстонии

Ефимов уточнил, что его ходатайство рассматривалось четыре месяца. В нынешнем году таких ходатайств было подано около 80, удовлетворено около 10%.

"Очень мало. Из России я был единственным беженцем в этом году",- отметил Ефимов в интервью порталу Delfi, добавив, что его ходатайство поддержали правозащитные организации из России, Эстонии, Швеции, Ирландии и США.

Как утверждал блогер, он приехал в Эстонию, опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов РФ и намерен вернуться в Россию, когда ему будет гарантирована безопасность и соблюдение прав.

В декабре 2011 года, напоминает РИА "Новости", на сайте Молодежной правозащитной группы, которую возглавляет Ефимов, появилась заметка "Карелия устала от попов". В ней автор утверждает, что в столице республики Петрозаводске растут антицерковные настроения из-за строительства храмов на бюджетные деньги и передачи РПЦ помещений детских садов.

Через несколько месяцев в отношении Ефимова было возбуждено уголовное дело. Дело завели по статье 282 "возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Местный суд постановил поместить блогера в психиатрический стационар для экспертизы, однако адвокатам Ефимова удалось добиться отмены этого решения. Позднее блогер выехал из России и был официально объявлен в розыск.