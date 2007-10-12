Полиция разогнала антифашистский фестиваль в Басконии

Полиция разогнала в пятницу в городе Сан-Себастьян (Страна басков) участников антифашистского музыкального фестиваля, организованного, чтобы не допустить празднование фалангистами (испанскими фашистами) Национального праздника - Дня испанской нации, сообщил РИА Новостипредставитель муниципалитета Сан-Себастьяна.

"Фалангисты намеревались провести в центре города митинг с участием своего каудильо (вождя), который должен был прибыть с этой целью в Сан-Себастьян", - сказал сотрудник муниципалитета.

Он отметил, что "представители ряда баскских левых партий, организаций и профсоюзов собрались за два часа на том же месте, где планировали провести митинг фалангисты, и организовали там несанкционированный "антифашистский музыкальный фестиваль" с выступлением местных артистов, под лозунгом "Фашисты, вон из Страны басков!".

Полиция начала разгон участников фестиваля, применив резиновые пули. Левые ответили им камнями, заранее припасенными мячами для игры в гольф и пороховыми ракетами", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "возмущенные разгоном фестиваля и вытесненные из центра города молодые левые активисты сожгли флаг Испании, перевернули и подожгли городской автобус, выломали дверь и сожгли отделение сберегательной кассы CAM, построили несколько баррикад из перевернутых автомобилей и мусорных контейнеров, дезорганизовав автомобильное движение".

"Полиция перекрыла все подходы к центру города и не допустила проведение митинга фалангистов, ссылаясь на проблему безопасности", - подчеркнул сотрудник муниципалитета.

Он также рассказал, что "в организации антифашистского фестиваля участвовали активисты баскского профсоюза LAB, профсоюза анархистов CNT, коммунисты из баскской партии Gaste Komunistak, члены запрещенной партии "Единство", которая считается политическим крылом сепаратистской группировки ЭТА, партии Баскское националистическое действие, а также ассоциации иммигрантов, геев и лесбиянок".

Партия фалангистов, возникшая в 1930-е годы, была слита в 1937 году диктатором Франко с другими правыми организациями в единое Национальное движение, которое являлось политической опорой тоталитарного франкистского режима (1939-1975).

После смерти диктатора и перехода страны к демократической форме правления фалангисты зарегистрировались как самостоятельная политическая партия.

В день Национального праздника 12 октября, отмечаемого в честь открытия в этот день Америки в 1492 году, фалангисты устраивают митинги в поддержку единства Испании и против, как они выражаются, "происков сепаратистов - басков и каталонцев - которые это единство разрушают".