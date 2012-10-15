На Филиппинах правительство и исламисты договорились о прекращении 40-летней войны

Об этом сообщает РИА "Новости" национальные СМИ.

В ходе торжественной церемонии в Малаканьянгском президентском дворце, в которой приняли участие глава государства Бенигно Акино и лидер ФИОМ Мурад Ибрагим, свои подписи под рамочным соглашением поставили глава правительственной делегации на переговорах с повстанцами Марвич Леонен и представитель исламистов Мохагер Икбал.

На церемонии также присутствовали премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, чья страна выступала посредником на переговорах, и более 150 руководителей ФИОМ

"Сегодня мы подписали соглашение, которое, наконец, положит начало истинному и прочному миру. Это соглашение открывает новую главу в истории", - заявил Акино.

ФИОМ также положительно оценил итоги переговоров.

"Конечно, это не идеальное соглашение, но для тех, кто вел переговоры с 1997 года, оно - наилучшее (из всех возможных)", - говорится в официальном заявлении ФИОМ.

Филиппины - страна с преимущественно христианским населением, однако на юге большинство составляют около 4 миллионов (по другим оценкам - до 9 миллионов) мусульман. Конфликт между правительством и повстанцами-исламистами, жертвами которого стали более 150 тысяч человек, длится уже более 40 лет и является основным фактором, препятствующим разработке богатых запасов полезных ископаемых юга, и главной причиной царящих там беззакония и нищеты.