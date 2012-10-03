ЕНП назвала идею отставить Саакашвили посягательством на демократию
05:24, 03 октября 2012Мир
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Европейская народная партия откликнулась на призыв лидера победившей на выборах коалиции Бидзины Иванишвили в адрес действующего президента Грузии Михаила Саакашвили уйти в отставку.
Михаил Саакашвили
В распространенном партией специальном заявлении отмечается, что благодаря президенту Грузии Саакашвили и "Единому национальному движению", Грузия стала истинно демократическим и европейским государством.
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"К нашему удивления, еще в то время, как незавершен подсчет голосов, господин Иванишвили призвал к отставке президента Саакашвили. Это абсолютно неприемлемо и представляет прямое посягательство на демократию и верховенство закона. Поэтому, я ожидаю, что все те европейские политики, которые поспешно поздравили Иванишвили, осудят призыв к президенту уйти в отставку и потребуют его отменить", - цитирует заявление сайт Грузия-Онлайн.
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