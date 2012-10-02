Партия Саакашвили переходит в оппозицию

Он также пообещал, что как глава государства будет способствовать тому, чтобы после состоявшихся выборов парламент Грузии начал работать и сумел выбрать председателя парламента и сформировать новое правительство, сообщает «Новости-Грузия».

По итогам обработки данных с 25,17% избирательных участков, избирательный блок "Бидзина Иванишвили - Грузинская мечта" набрал на парламентских выборах по пропорциональной системе 53,19% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии.

Партия "Единое национальное движение" получила 41,51% голосов.

"Мы как оппозиционная сила будем думать о будущем страны и будем бороться за то, что все, что было создано в Грузии в последние годы, с точки зрения ее развития, было сохранено", – сказал М.Саакашвили.

"В результате этих достижений Грузия стала известной во всем мире, к которой относятся с большой симпатией, и какие-бы угрозы не создавались достигнутым достижениям, в ближайшие месяцы и годы их уничтожение невозможно представить", – отметил М.Саакашвили.

"Для меня были фундаментально неприемлемы взгляды коалиции "Грузинская мечта", между нами глубокая разница. И мы считаем, что их взгляды крайне неверны. Но демократия работает так, что решения принимает большинство грузинского народа. И мы уважаем этот выбор", – сказал Президент.

"То, чего мы смогли добиться после "Революции роз" в Грузии, очень значительно не только для истории страны, это один из самых интересных периодов в истории государства", – отметил М.Саакашвили.

Он также поблагодарил своих сторонников, которые поддержали курс нынешнего правительства и президента, и выразил уверенность, что курс на прогресс и развитие Грузии не имеет альтернатив.

"И мы все продолжим борьбу, веря в это, каковы бы ни были вызовы сегодняшнего дня", – заявил М.Саакашвили.